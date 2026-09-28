Хитрость, которая законно сэкономит деньги: названы лучшие месяцы для отпуска в 2027 году

Размер зарплаты, которую сотрудник получает во время отпуска, напрямую зависит от того, сколько рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем дешевле обходится один трудовой день — и тем меньшую сумму теряет человек, уходя отдыхать. Об этом в разговоре с RT напомнила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру». Она привела конкретный ориентир на 2027 год.

По мнению эксперта, самыми выгодными месяцами для отпуска станут те, где насчитывается по 22 рабочих дня. В этот список попали март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Логика здесь простая: чем плотнее трудовой график, тем ниже стоимость одного рабочего дня, а значит, и финансовые потери от отпуска будут скромнее.

Обратная ситуация складывается в месяцы с малым числом трудовых дней. Наименее выгодными для отдыха Санина назвала январь, где всего 15 рабочих дней, февраль и май, в каждом из которых по 19, а также ноябрь с 20 рабочими днями. Отпуск в эти периоды обойдется дороже — потеря в заработке будет ощутимее.

«Расчет отпускных производится исходя из среднего дневного заработка, поэтому пропуск месяца с большим числом рабочих дней является более выгодным финансовым решением», — пояснила специалист.

Если говорить о годе в целом, то в 2027-м, по словам эксперта, будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Это ровно столько же, сколько насчитывалось в 2025 году.

«В таком случае подойдут следующие комбинации: 11—15 января — вы отдохнете 17 дней (с 1 по 17 января), использовав только пять дней отпуска. Однако январь финансово невыгоден для отпуска. 24—26 февраля — вы отдохнете восемь дней (с 21 по 28 февраля), использовав только три дня отпуска. 9—12 марта — вы отдохнете девять дней (с 6 по 14 марта), использовав только четыре дня отпуска», — привела примеры аналитик.

Отдельно Санина затронула вопрос длительности отдыха. Наиболее выгодными с этой точки зрения она считает варианты, при которых праздничные дни продлеваются за счет меньшего числа отпускных дней. А при планировании, добавила специалист, важно сначала расставить приоритеты — решить, что важнее: сохранить доход или получить больше времени на отдых.

«Если цель — не потерять в деньгах, выбирайте месяцы с максимальным числом рабочих дней. Если хочется продлить отдых, комбинируйте отпуск с официальными праздниками. Самый выгодный вариант с точки зрения длительности отдыха в 2027 году — присоединить четыре дня отпуска к майским праздникам и получить десять непрерывных дней отдыха», — заключила эксперт.

Ранее эксперт Балынин показал на примерах, как январский отпуск влияет на выплаты.