Живет и учится в Европе: правнучке Горбачева исполнилось 18 лет

Александра Пырченкова, правнучка Михаила Горбачева, отметила 18-летие, пишет KP.RU. Девушка родилась в 2008 году в Германии и с рождения живет в Европе. Сейчас она учится в школе.

В честь совершеннолетия ее мама, 46-летняя Ксения Вирганская, поделилась в социальных сетях редкими семейными фотографиями. На снимках видно, как Александра выросла и изменилась за эти годы.

Мать Александры — Ксения Вирганская, старшая внучка Михаила и Раисы Горбачевых. Она училась в МГИМО и была замужем дважды. Второй супруг Ксении — Дмитрий Пырченков. Ксения также участвует в работе проектов Фонда Горбачева, продолжая дело своего знаменитого деда.

Александра не скрывает гордости за прадеда. В одном из роликов она перечислила его достижения: так, по ее словам, Горбачев способствовал падению Берлинской стены, остановил холодную войну и поспособствовал распаду СССР. Девушка подчеркнула, что гордится исторической ролью своего прадеда.

Горбачев ушел из жизни 30 августа в 2022 году. Его наследие до сих пор вызывает споры, но в семье его помнят и чтят.

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