В Подмосковье вынесли приговор по делу о производстве более тонны наркотиков

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении участников преступного сообщества, их обвиняют в производстве и незаконном обороте более тонны синтетических наркотиков по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 4 ст. 327 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным суда, в период с марта 2019 года по март 2021 год они осуществили незаконное производство и сбыт наркотического средства. Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать шесть подпольных нарколабораторий в Волоколамском, Одинцовском, Орехово-Зуевском Павлово-Посадском, Раменском городских округах, а также в Луховицах. Руководителям структурных подразделений назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года, 22 года и 20 лет. Других участников преступного сообщества суд приговорил к лишению свободы на срок от 12 до 19 лет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.