В Подмосковье вынесли приговор по делу о растрате имущества белгородского завода

Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу о растрате имущества белгородского завода «Энергомаш» в отношении двоих мужчин в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях возбудили дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, они вместе с другими соучастниками разработали схему по безвозмездной передаче имущества ЗАО «Энергомаш Белгород – БЗЭМ», акционером которого являлась администрация Белгородской области, под контроль компании. Последняя фактически принадлежала подсудимым. В период с июня 2013 года по август 2014 года они под видом сделок купли-продажи безвозмездно передали оборудование, транспортные средства и иное имущество завода. Ущерб, причиненный администрации Белгородской области, превысил 672 млн рублей. После этого с августа 2014 года по сентябрь 2015 года с помощью подконтрольных организаций участники группы легализовали похищенное имущество общей стоимостью не менее 535 млн рублей.

Одного из них приговорили к лишению свободы сроком на пять лет девять месяцев со штрафом в размере 900 тыс. рублей, второго – к четырем годам семи месяцам лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей в доход государства. Осужденные взяты под стражу в зале суда, отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. Суд также конфисковал у них сумму, эквивалентную сумме легализованных, в размере свыше 535 млн рублей.

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