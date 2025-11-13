Жительница Подольска предстанет перед судом по делу о гибели двух малолетних детей в результате пожара

В Подольске осудят местную жительницу в возрасте 39 лет после того, как в результате пожара погибли два малолетних ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, пожар произошел в сентябре текущего года в квартире дома во Флотском проезде. Женщина ушла, оставив без присмотра двоих детей — мальчиков в возрасте двух и четырех лет. Пока ее не было дома, в помещении произошло возгорание, и дети насмерть отравились угарным газом.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Женщина полностью признала свою вину.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят организаторов незаконной миграции после гибели девяти иностранных граждан в результате пожара.