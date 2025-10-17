В Подмосковье вынесли приговор по делу соучастника тройного убийства

Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении соучастника тройного убийства, который длительное время скрывался от правоохранительных органов, его признали виновным по пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По его данным, в период с 10 по 11 августа 2016 года подсудимый и его соучастники находились на территории тепличного хозяйства в деревне Малое Брянцево городского округа Подольск. В ходе ссоры на фоне разногласий по оплате труда сообщники нанесли двум сотрудникам, отвечающим за распределение заработной платы, не менее 79 ударов деревянными брусками по голове, туловищу и различным частям тела. Потерпевшие скончались на месте происшествия.

После этого злоумышленники убили свидетельницу преступления – ей нанесли не менее 20 ударов деревянными брусками по голове и различным частям тела. Подсудимый находился в межгосударственном розыске, его задержали правоохранительные органы иностранного государства в июле 2024 года, после чего он был экстрадирован в Россию и взят по стражу Подольским городским судом.

Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.