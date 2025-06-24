В Подмосковье вынесли приговор по делу участника вооруженной банды «Северские»

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участника вооруженной банды «Северские», его приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год восемь месяцев. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным суда, мужчина в период с 2006 года по 2019 год в составе банды «Северские» принимал участие в убийстве пятерых человек на территории Московской и Костромской областей. Кроме того, он был задействован в покушении на убийство двух человек на территории Подмосковья. Помимо этого, подсудимый незаконно приобретал и хранил огнестрельное оружие и взрывчатые вещества и совершал иные действия в интересах банды.

Его признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 209 УК РФ, п. п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ. В отношении ряда соучастников ранее также были вынесены обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.