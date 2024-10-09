В Подмосковье вынесли приговор участникам ОПГ, похитившим человека

В Подмосковье вынесли приговор участникам организованной преступной группы, которые в 2022 году похитили человека. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, собственник одной из коммерческих организаций решил убить соучредителя компании. Для этого он привлек исполнителя, пообещав ему вознаграждение. Для совершения убийства исполнитель создал организованную преступную группу, участниками которой стали обвиняемые.

В январе 2022 года злоумышленники похитили коммерсанта в Подольске и вывезли его в лес. Там мужчину убили.

Участников группировки приговорили к тюремным срокам от семи до девяти с половиной лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Организатора преступления осудили в июле текущего года.