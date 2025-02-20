В Подмосковье выплату вместо земли получили более 300 участников СВО и семей погибших бойцов

В Подмосковье новую выплату в размере 500 тыс. руб. вместо земельного участка получили более 300 участников СВО и семей погибших бойцов. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Мера поддержки стала доступна в регионе с 1 января. Подать заявление на получение выплаты и прикрепить соответствующие документы можно онлайн на сайте госуслуг.

Общая сумма выплат в рамках указанной меры поддержки составила около 87 млн руб.

Выплату могут получить участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, и являющиеся ветеранами боевых действий, имеющие на день завершения участия в СВО место жительства в Подмосковье.

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