Губернатор Подмосковья рассказал об отправке первого груза от победителей номинации «Народный ВПК» в зону СВО

В зону специальной военной операции для именных полков направили первый груз от победителей специальной номинации «Народный ВПК», которую выделили в 2024 году на премии «Мы рядом. Доброе дело». Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.