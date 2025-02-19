Губернатор Подмосковья рассказал об отправке первого груза от победителей номинации «Народный ВПК» в зону СВО
Воробьев: еще один груз направили в зону СВО в рамках «Доброго дела»
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В зону специальной военной операции для именных полков направили первый груз от победителей специальной номинации «Народный ВПК», которую выделили в 2024 году на премии «Мы рядом. Доброе дело». Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Это местные производители, которые сейчас помогают обеспечивать фронт всем необходимым. 10 победителей направили деньги на то, чтобы произвести товары для наших именных полков», — написал он.
В рамках первой отправки военным передали бронежилеты, электротележки для эвакуации, мотовездеходы, мотоциклы, РЭБ и аптечки. Воробьев уточнил, что вскоре в рамках акции «Доброе дело» будут доставлены коптеры, оставшееся обмундирование и техника. Он также поблагодарил ее участников за неравнодушие и помощь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.