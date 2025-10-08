В Подмосковье выплаты к юбилею брака получили около 10 тыс. семей. Об оказании меры поддержки рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

«Как правило, большая часть — это семьи, которые отпраздновали полувековой юбилей, но есть и супруги, отметившие 70-летие совместной жизни», — рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

Получить выплату могут семьи, которые прожили в браке не менее 50 лет. Размер меры поддержки зависит от количества лет в браке. К примеру, за 50 лет в браке семья получит 5 тыс. руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации в регионе проекта «Активное долголетие».