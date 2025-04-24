В Подмосковье выпустили «Стрелку», приуроченную к 80-й годовщине Великой Победы

АО «Мострансавто» и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выпустили эксклюзивную коллекцию транспортных карт «Стрелка» в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Тираж серии составит 19,5 тыс. экземпляров, карты подготовили в 39 дизайн-макетах с изображением памятников Великой Отечественной войны, расположенных в различных городах региона. Их можно будет приобрести с понедельника, 28 апреля, в кассах некоторых автовокзалов и автостанций компании, а также в кассах АО «Центральная пригородная пассажирская компания». Напомним, что при оплате проезда «Стрелкой» действует система лояльности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.