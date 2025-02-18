В Подмосковье вырос оборот сферы бытовых услуг населению

В Подмосковье за год увеличился оборот сферы бытовых услуг населению. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, оборот за 2024 год составил почти 170 млрд руб. Это на 8,6% больше, чем годом ранее.

Заметнее всего продажи выросли в сфере услуг фотоателье — оборот составил 2 млрд руб., что более чем на 147% больше по сравнению с 2023 годом.

Также значительный рост выявили в сфере парикмахерских и косметических услуг — более 114%. Оборот за год составил 14,3 млрд руб.

Наибольшее число предприятий бытового обслуживания в 2024-м открыли в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Коломне, Орехово-Зуево и Пушкино. За год в сфере создали свыше 1,1 тыс. рабочих мест.