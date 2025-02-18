В Подмосковье вырос оборот сферы бытовых услуг населению
Оборот сферы бытовых услуг населению увеличился за год в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за год увеличился оборот сферы бытовых услуг населению. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, оборот за 2024 год составил почти 170 млрд руб. Это на 8,6% больше, чем годом ранее.
Заметнее всего продажи выросли в сфере услуг фотоателье — оборот составил 2 млрд руб., что более чем на 147% больше по сравнению с 2023 годом.
Также значительный рост выявили в сфере парикмахерских и косметических услуг — более 114%. Оборот за год составил 14,3 млрд руб.
Наибольшее число предприятий бытового обслуживания в 2024-м открыли в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Коломне, Орехово-Зуево и Пушкино. За год в сфере создали свыше 1,1 тыс. рабочих мест.