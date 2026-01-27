В Подмосковье выросли объемы производства сливок

В Подмосковье увеличились объемы производства сливок. Сейчас регион занимает третье место в ЦФО по выпуску этой продукции, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За 11 месяцев 2025 года в Подмосковье было произведено 12,6 тыс. тонн сливок. Этот показатель на 11,5% превысил результат за 11 месяцев 2024 года.

В числе крупнейших производителей сливок в Подмосковье — ООО «Братья Чебурашкины», ЗАО «Завод Стерилизованного Молока „Можайский“», ООО «Молочный завод Талдомский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион лидирует в стране по производству хлеба и сыра.