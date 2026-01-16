В Подмосковье выросло количество женщин, которые прошли маммографию по самозаписи

По итогам 2025 года маммографию по самозаписи в Подмосковье прошли почти 15,4 тыс. пациенток, что на 23% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Маммография — золотой стандарт в диагностике новообразований молочных желез, в том числе злокачественных. Она позволяет своевременно выявить заболевание и назначить эффективное лечение», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в рамках исследования врачи обнаружили почти 1,8 тыс. отклонений, в 81 случае — подтвердили онкологический диагноз. Данных пациенток направили на углубленную диагностику и лечение.

Напомним, что самостоятельно записаться на обследование могут женщины старше 40 лет, у которых есть прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Сделать это можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.