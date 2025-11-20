В Подмосковье за два месяца провели промывку более 9 тыс. контейнерных площадок

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье за сентябрь и октябрь помыли более 9 тыс. контейнерных площадок. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Талдоме, Орехово-Зуево и Пушкино. В этих округах провели промывку 369, 284 и 256 площадок соответственно.

Такая работа проводится регулярно в соответствии с графиком с целью поддержания чистоты площадок и профилактики распространения инфекций, грызунов и неприятного запаха. За мытье непосредственно мусорных баков ответственность несут регоператоры.

