В Подмосковье за два месяца земельные участки получили 160 многодетных семей

В Подмосковье за первые два месяца 2026 года земельные участки выделили 160 многодетным семьям, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

Землю получили семьи из 20 муниципалитетов. Больше всего участков предоставили в Истре, Одинцово, Подольске и Дмитрове — 28, 23, 22 и 17 соответственно.

За 15 лет участки в регионе получили более 39,2 тыс. многодетных семей. В ряде округов с начала действия меры поддержки участками обеспечили 100% многодетных семей. Это, в том числе, Восход, Бронницы и Долгопрудный.

Сейчас в округах сформировано еще более 3,1 тыс. участков. Еще свыше 2,1 тыс. находятся на стадии формирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преимуществах жилищных сертификатов для переселенцев из аварийных домов.