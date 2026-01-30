В Подмосковье за год модернизировали более 700 контейнерных площадок

По итогам 2025 года в Подмосковье модернизировали более 700 контейнерных площадок, наибольший объем работ провели в Подольске, Истре, Красногорске, Чехове и Ленинском. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Задача на этот год — сделать систему сбора отходов еще более удобной и технологичной. Для этого вместе с муниципалитетами обновим более 700 КП и отдельно займемся подъездами к ним, чтобы мусоровозам было проще работать», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

По его словам, с февраля специалисты начнут оформлять все документы и закупать материалы. После этого весной они приступят к строительству специального покрытия перед контейнерными площадками. Больше всего объектов модернизируют в Люберцах, Красногорске, Химках, Мытищах и Балашихе. Кроме того, планируется обустроить порядка 200 подходов/подъездов к контейнерным площадкам, в первую очередь в Раменском округе, Домодедово, Дмитровском и Солнечногорском округах, а также в Истре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.