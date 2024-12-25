В Подмосковье за год отремонтировали 1,5 тысячи километров ЛЭП

В Подмосковье за год отремонтировали полторы тысячи километров линий электропередачи, а также две с половиной тысячи трансформаторных подстанций, передает Министерство энергетики Московской области.

Также в округах провели масштабную работу по расчистке территории вблизи ЛЭП от деревьев и кустарников. В порядок привели более шести с половиной тысяч гектаров.

Продолжается и реализация программы повышения надежности электроснабжения жителей. В уходящем году работы провели в 33 округах. Сейчас формируется перечень задач на 2025 год.