В Подмосковье за год отремонтировали 1,5 тысячи километров ЛЭП
Фото: [Мособлэнерго]
В Подмосковье за год отремонтировали полторы тысячи километров линий электропередачи, а также две с половиной тысячи трансформаторных подстанций, передает Министерство энергетики Московской области.
Также в округах провели масштабную работу по расчистке территории вблизи ЛЭП от деревьев и кустарников. В порядок привели более шести с половиной тысяч гектаров.
Продолжается и реализация программы повышения надежности электроснабжения жителей. В уходящем году работы провели в 33 округах. Сейчас формируется перечень задач на 2025 год.
«В этом году мы в полном объеме выполнили намеченные задачи по ремонту объектов электросетевого комплекса. В 2025 году эту работу продолжим, чтобы бесперебойное электричество было в доме каждого подмосковного жителя, независимо от времени года и погодных условий», — отметил глава ведомства Сергей Воропанов.