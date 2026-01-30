В Подмосковье за год произвели более 257 тыс. тонн пшеничной муки

В Подмосковье за 11 месяцев 2025 года произвели более 257 тыс. тонн пшеничной муки. Этот показатель на 2,2% превысил результат за аналогичный период 2024 года, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.