В Подмосковье за год произвели более 257 тыс. тонн пшеничной муки

В Подмосковье стали производить больше муки
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за 11 месяцев 2025 года произвели более 257 тыс. тонн пшеничной муки. Этот показатель на 2,2% превысил результат за аналогичный период 2024 года, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Мукомолы региона обеспечили более 10,1% от общего объема пшеничной муки в Центральном федеральном округе и 3,2% от общероссийского объема», — отметили в министерстве.
В числе наиболее крупных предприятий региона, работающих в этой отрасли, — АО «Раменский комбинат хлебопродуктов», ООО «Подольский мукомольный завод» и ООО «СКС-торг».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион является лидером в стране по объемам производства хлеба.