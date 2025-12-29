В Подмосковье за год реализовали более 43 тыс. программ в сфере дополнительного образования

В Подмосковье за 2025 год реализовали более 43 тыс. программ в сфере дополнительного образования. Ими были охвачены около 1,1 млн детей, сообщает Министерство образования Московской области.

Более 700 тыс. школьников приняли участие в «Президентских состязаниях» и «Президентских спортивных играх». Почти 130 тыс. человек присоединились к Всероссийским спортивным играм школьных спортклубов. Сеть школьных спортивных лиг объединила более 650 школ из 49 округов.

В областном фестивале «Юные таланты Московии» приняли участие свыше 40 тыс. детей. Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов собрал 377 коллективов и более 21 тыс. участников. Фестиваль творчества «Радуга талантов» объединил более 3,3 тыс. участников.

В Московском областном конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество» участвовали свыше 14 тыс. ребят. Областные конкурсы туристско-краеведческой направленности охватили около 9,6 тыс. детей.

Более 150 тыс. детей приняли участие в конкурсах и проектах, направленных на развитие экологической культуры. Более 4,5 тыс. детей поучаствовали в конкурсах и проектах по техническому творчеству.

Около 28 тыс. детей участвуют в деятельности отрядов «Юные инспекторы движения». Московский областной слет «Безопасное колесо» охватил свыше 25 тыс. участников. Программа военно-патриотического воспитания охватила свыше 150 тыс. детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об отсутствии дефицита школ и детских садов в регионе.