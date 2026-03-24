В Подмосковье за год реализуют еще 90 инвестпроектов по укреплению технологического суверенитета

В Подмосковье в 2026 году планируется реализовать еще 90 инвестпроектов по укреплению технологического суверенитета. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Совокупный объем инвестиций составит около 75 млрд рублей. Запуск предприятий позволит создать в регионе 5,7 тыс. новых рабочих мест для жителей.

В числе таких проектов — запуск производства кормов для непродуктивных животных. Завод планирует построить компания «КППП РУСКОН» за 780 млн руб. На предприятии создадут 80 рабочих мест.

В целом в регионе на разных стадиях реализации находится более 450 проектов техсуверенитета с общим объемом инвестиций более 347 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.