В Подмосковье за год в рамках экологических акций высадили 180 тысяч деревьев и кустарников

В Подмосковье с начала года в рамках экологических акций высадили 180 тысяч деревьев и кустарников, передает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В общей сложности в таких акциях приняли участие 173 тысячи человек. Деревья и кустарники высадили на 1,6 тысячи площадок в лесах и муниципалитетах.

«Всего же в Подмосковье за время проведения экологических акций с 2014 года в них приняли участие около 2,8 миллиона человек», - рассказал председатель ведомства Евгений Агулов.

В этом году в регионе провели работы по искусственному лесовосстановлению более чем на 400 гектарах, по естественному лесовосстановлению — почти на 1,3 тысячи гектаров.

Агротехнический уход за лесными культурами провели на шести тысячах гектаров, лесоводственный уход — на пяти с половиной тысячах гектаров. Обработку почвы под лесные культуры провели на 350 гектарах, уход за лесами в молодняках — на полутора тысячах гектаров.

В следующем году лесовосстановление планируется провести на 1,6 тысячи гектаров, агротехнический уход — на шести тысячах гектаров. Кроме того, в планах — вырастить четыре миллиона сеянцев основных древесных пород и заготовить две тонны семян.