В Подмосковье за год вынесли из зон застройки почти 500 ЛЭП и 14 подстанций

В Подмосковье за 2025 год вынесли из зон застройки почти 500 линий электропередачи и 14 подстанций. Работы провели специалисты «Мособлэнерго». Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В общей сложности в такие зоны попали 14 трансформаторных подстанций, более 340 ЛЭП напряжением 6/10 кВ и свыше 130 ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

За год в регионе была обеспечена возможность строительства и реконструкции более 90 объектов, в том числе 22 социальных.

«Благодаря системной работе энергетиков по выносу и переустройству сетей из пятен застройки мы обеспечили энергетическую основу для строительства и реконструкции ключевых объектов Московской области. Это школы, поликлиники, МЦД, высокоскоростная магистраль и десятки километров дорог», - сказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность энергетикам, устранявшим последствия циклона в регионе.