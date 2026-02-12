В Подмосковье за январь от сосулек очистили почти 10 тыс. крыш

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

С начала января 2026 года коммунальные службы Подмосковья очистили от сосулек более 9 тыс. крыш многоквартирных домов, особое внимание уделялось зданиям, прилегающим к тротуарам, с высокой проходимостью, а также социально значимым объектам. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты выстраивали работу с учетом поступающих обращений жителей через ЕДС, а также планов регулярного обхода территорий. Такие работы проводятся каждый день по утвержденным графикам.

В случае образования сосулек на доме жителям посоветовали обратиться в свою управляющую организацию.

