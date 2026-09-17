Агрессивная россиянка побила незнакомца и напала на врача после задержания

В Кемерове росгвардейцы задержали 29-летнюю местную жительницу. Она устроила дебош в ресторане, а затем напала на медицинского работника в больнице, пишет VSE42.RU .

Вечером экипаж Росгвардии получил сигнал с кнопки тревожной сигнализации охраняемого ресторана на проспекте Ленина. На месте охранники передали стражам порядка 29-летнюю горожанку с признаками алкогольного опьянения. Она продолжала вести себя агрессивно.

По предварительным данным, несколько посетителей заведения направлялись к выходу. Женщина без объяснения причин подбежала сзади к одному из мужчин и ударила его по голове. После этого она не остановилась и продолжила нарушать порядок. Работники ресторана, увидев происходящее, нажали кнопку экстренного вызова.

Росгвардейцы сопроводили женщину в городскую больницу для осмотра. Но и там она не успокоилась: выражалась нецензурной бранью и ударила работницу больницы по лицу. Стражи правопорядка немедленно пресекли ее действия.

После завершения медицинского осмотра задержанную доставили в отдел полиции. Все обстоятельства выясняются, по результатам проверки примут решение по закону.