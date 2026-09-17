«Он подошел слишком близко»: звезда «Битвы экстрасенсов» страстно поцеловалась с Маратом Башаровым

58-летняя финалистка 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина приняла участие в третьем сезоне проекта «Экстрасенсы. Реванш», премьера которого состоится 19 сентября на телеканале ТНТ. Ведущим проекта вновь стал 52-летний актер Марат Башаров. Участников оценивают Влад Череватый, Александр Шепс, Вера Сотникова и Андрей Кислицын.

Но внимание поклонников шоу привлекла фотография, на которой Ларина и Башаров страстно целуются на съемочной площадке программы, пишет VOICE.

Сама Татьяна в личном блоге опубликовала два снимка с Маратом: на одном они стоят рядом, опустив руки, на втором — Башаров целует Ларину в губы, взяв ее руками за лицо.

«Сенсация! Башаров не отходит от меня на съемках "Реванша"! Да, все правда. Можете перестать шептаться. Марат подошел слишком близко. Ближе, чем требует кадр. Ближе, чем позволяют личные границы. И я знаю, почему. Это не он. Это аромат», — написала Ларина.

Она добавила, что причина такого поведения Башарова — аромат с феромонами и афродизиаками, который проникает в мозг раньше, чем человек успевает что-либо понять. Татьяна добавила, что не против разговоров о случившемся.

Многие пользователи отнеслись к словам экстрасенса с насмешкой. Блогеры оставляют ироничные комментарии, в том числе с намеками на личную жизнь Марата.

Напомним, Башаров — отец двоих детей. Первая дочь родилась в 2004 году от гражданской жены Елизаветы Круцко. После разрыва с Круцко Башаров женился на Екатерине Архаровой, которая затем обвинила его в избиениях.

Затем Марат расписался с Елизаветой Шевырковой, в их семье в 2016 году появился сын. Елизавета ушла от Башарова из-за абьюза. В последние четыре года Башаров живет с актрисой Асей Борисовой, но они не женаты.

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