Польза яблок для кишечника: диетологи назвали главный секрет

Диетологи Лесли Бончи и Майя Лечовик развеяли миф о том, что яблоко — просто вкусный перекус, и объяснили, как этот плод влияет на кишечник, диарею и даже риск рака. Об этом сообщает Eating Well.

По словам Бончи, в кожуре яблока содержится нерастворимая клетчатка, а в мякоти — растворимая, известная как пектин. Первая налаживает перистальтику, вторая служит питанием для полезных бактерий. Людям с частой диареей пектин помогает замедлить опорожнение кишечника и снизить частоту позывов. Это особенно ценно для тех, кто страдает от хронических расстройств пищеварения.

Кроме того, антиоксиданты в составе яблок способствуют заживлению язв желудка, уменьшают резкие скачки сахара в крови и даже защищают от колита и рака толстой кишки. Лечовик добавила: ежедневное употребление яблок полезно для здоровья толстой кишки. Исследование показало, что всего одно яблоко в день повышает уровень бутирата в кале. Бутират — основной источник энергии для клеток, выстилающих толстую кишку, и помогает поддерживать кишечный барьер.

Ранее врач раскрыла, какие яблоки полезнее для сердца, а какие для клеток.