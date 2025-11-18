В Подмосковье за месяц на кадастр поставили почти 30 многоквартирных домов

За октябрь 2025 года Министерство жилищной политики Московской области и областное Управление Росреестра поставили на государственный кадастровый учет 26 многоквартирных домов общей площадью более 567 тыс. кв. м, это позволило обеспечить жильем свыше 8 тыс. семей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.