В Подмосковье за месяц на кадастр поставили почти 30 многоквартирных домов
Почти 30 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье
Фото: [ПИК]
За октябрь 2025 года Министерство жилищной политики Московской области и областное Управление Росреестра поставили на государственный кадастровый учет 26 многоквартирных домов общей площадью более 567 тыс. кв. м, это позволило обеспечить жильем свыше 8 тыс. семей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Наибольший объем работы провели в Мытищах (пять домов), Красногорске и Балашихе (по четыре дома). Помимо этого, новостройки появились в Одинцовском Ленинском, Подольске, Наро-Фоминском и других округах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.