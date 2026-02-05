В Подмосковье за месяц нарушителей парковки у контейнерных площадок оштрафовали на 875 тыс. рублей

В Подмосковье за месяц нарушителям парковки у контейнерных площадок выписали штрафы на 875 тыс. рублей. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Всего за январь 2026 года в области к ответственности были привлечены 170 автовладельцев. Больше всего — в Одинцово, Ленинском округе и Химках (32, 24 и 23 соответственно).

Все нарушения выявили благодаря обращениям граждан в приложении «Народный инспектор».

