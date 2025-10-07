В Подмосковье за месяц обновили фасады более 630 домов
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В прошлом месяце в Подмосковье провели ремонт фасадов свыше 630 домов, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Работы провели по обращениям жителей. Специалисты ликвидировали мелкие повреждения и проводили замену изношенных элементов.
С вопросами касательно содержания МКД жители могут обратиться в Единую диспетчерскую службу региона и в отделы министерства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством региона программу капремонта домов.