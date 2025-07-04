В Подмосковье за месяц очистили от вандальных надписей более 100 фасадов многоквартирных домов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье за июнь текущего года от вандальных надписей, рисунков и граффити очистили свыше 100 фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К примеру, работы провели на Набережной улице в Долгопрудном, на улице Горького в Королеве, на Советской площади в Коломне.

Ответственность за состояние фасадов и за устранение подобных нарушений несет управляющая организация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе возведения новых домов для расселения аварийного жилфонда в Подольске.