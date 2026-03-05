В Подмосковье за месяц оштрафовали 567 водителей, заблокировавших проезд мусоровозам
Более 500 водителей оштрафовали за неправильную парковку у КП в Подмосковье
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье в феврале 2026 года за неправильную парковку у контейнерных площадок оштрафовали 567 водителей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Общая сумма наложенных штрафов составила 5 185 000 рублей», - говорится в сообщении ведомства.
Наибольшее число нарушений выявили в Ленинском округе, Одинцово и Мытищах — 124, 108 и 65 соответственно. В топ-5 антирейтинга также Котельники и Дмитров, где зафиксировали 39 и 36 нарушений.
Выявлять нарушения в регионе помогает приложение «Народный инспектор», которое работает на базе «Добродела».
