В Подмосковье за месяц отремонтировали более 30 лоджий и балконов многоквартирных домов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье по итогам июня было отремонтировано 36 лоджий и балконов в многоквартирных домах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В частности, было укреплены основания балконов, устранены повреждения и дефекты, решены проблемы с водоотведением.

Балконы и лоджии относятся к общему имуществу. Их состояние находится на контроле управляющих организаций. Поэтому при наличии каких-либо дефектов следует обратиться в свою УО или оставить заявку в ЕДС Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности перевода собраний собственников жилья в цифровой формат.