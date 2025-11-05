В Подмосковье за месяц отремонтировали почтовые ящики в более чем 80 подъездах МКД

За октябрь в Подмосковье отремонтировали почтовые ящики в более чем 80 подъездах многоквартирных домов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К примеру, работы провели в подъездах дома № 17к1 на Калининградской улице в Королеве, в доме № 13 на Комсомольской улице Воскресенска и в доме № 11к3 на Озерной улице в Пушкино.

Если в подъезде поврежден почтовый ящик, нужно сообщить об этом в управляющую компанию. Также можно обратиться в Единую диспетчерскую службу региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области отремонтируют более 1,8 тыс. подъездов.