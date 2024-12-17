В Подмосковье за месяц провели более 14 тысяч ветеринарно-санитарных исследований мяса

В регионе по итогам прошлого месяца было проведено более четырнадцати с половиной тысяч ветеринарно-санитарных исследований мяса — говядины, баранины, свинины. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, было проведено более 4,7 тысячи исследований говядины, около 2,1 тысячи — баранины, порядка 7,8 тысячи — свинины.

Мясо проверили на наличие нитратов, оценили его запах и цвет, провели пробу варки и анализ на трихинеллез. В результате нарушений выявлено не было, и всю продукцию допустили к реализации.

По словам специалистов, если на туше заметны темные пятна, это свидетельствует о том, что мясо дольше суток хранили при комнатной температуре.