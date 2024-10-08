В Подмосковье за месяц провели около 500 исследований яиц, представленных на рынках
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В Подмосковье по итогам прошлого месяца провели почти 500 исследований яиц, представленных на ярмарках и рынках. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Специалисты взяли почти 400 проб. В результате с продажи сняли восемьдесят яиц.
Как напомнили в министерстве, яйца должны быть чистыми, с цельной скорлупой, хорошим сроком годности, читаемой маркировкой. Запрещено продавать яйца водоплавающих птиц.
К каждой партии такой продукции должен прилагаться документ о том, что в хозяйстве, где она была получена, отсутствуют болезни птиц.