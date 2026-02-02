В Подмосковье за нарушение лесного законодательства за год выписали штрафы на 135 млн рублей
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
Нарушителей лесного законодательства в Подмосковье в 2025 году оштрафовали на 135 млн рублей. Итоги работы подвели в комитете лесного хозяйства Московской области.
За год в регионе выявили свыше 3,5 тыс. нарушений в указанной сфере. В большинстве случаев они были связаны с пожарной безопасностью, самовольным занятием участков и незаконной рубкой деревьев.
С нарушителей фактически взыскали почти 85 млн рублей штрафов. Также в рамках возмещения ущерба, причиненного окружающей среде, было взыскано более 50 млн рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по оздоровлению лесов в регионе.