В Подмосковье за нарушение правил парковки эвакуировали почти 4 тыс. автомобилей

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали почти 3,6 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил остановки и стоянки, это на 381 автомобиль меньше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.