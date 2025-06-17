В Подмосковье за нарушение правил парковки эвакуировали почти 4 тыс. автомобилей
Почти 4 тыс. автомобилей эвакуировали в Подмосковье
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали почти 3,6 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил остановки и стоянки, это на 381 автомобиль меньше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений выявили в Ленинском, Красногорске, Мытищах, Люберцах и Химках. Среди самых распространенных эвакуированных марок оказались KIA (318 ТС), ВАЗ (305 ТС), Hyundai (252 ТС), Volkswagen (200 ТС) и Geely (196 ТС).
В ведомстве призвали водителей соблюдать правила парковки и не препятствовать движению общественного транспорта и экстренных служб. Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.