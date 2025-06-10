В Подмосковье за нарушение правил парковки эвакуировали почти 4 тыс. автомобилей

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,9 тыс. автомобилей, который были припаркованы с нарушением правил остановки и стоянки, это на 90 автомобилей больше показателей предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений выявили в Ленинском, Красногорске, Мытищах, Люберцах и Химках. Среди марок автомобилей чаще всего эвакуировали KIA (357 ТС), ВАЗ (323 ТС), Hyundai (295 ТС), Geely (226 ТС) и Volkswagen (209 ТС).

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила парковки, чтобы не препятствовать движению общественного транспорта и экстренных служб. Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.