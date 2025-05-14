В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3 тыс. неправильно припаркованных автомобилей

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,3 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, это на 362 автомобиля меньше в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Красногорске, Ленинском, Мытищах и Химках. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила парковки и не препятствовать проезду экстренных служб.

Напомним, что узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по номеру 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.