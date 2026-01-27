В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3,6 тыс. неправильно припаркованных автомобилей

За неделю в Подмосковье эвакуировали более 3,6 тыс. автомобилей, который были припаркованы с нарушениями, это на 45 автомобилей меньше в сравнении с данными предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений выявили в Химках, Красногорске, Мытищах, Ленинском округе и Люберцах. Чаще всего их допускали на авто марок KIA (304 ТС), Hyundai (292 ТС), ВАЗ (265 ТС), Geely (249 ТС) и Volkswagen (200 ТС).

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила парковки, особенно в период продолжительных снегопадов, поскольку неправильная парковка препятствует и осложняет работу экстренных служб и уборочной техники. Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.