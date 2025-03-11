В Подмосковье за неделю эвакуировали более 4 тыс. авто

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 4 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, это на 146 больше в сравнении с показателем предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений выявили в Химках, Мытищах, Ленинском, Красногорске и Пушкинском. В ведомстве призвали водителей парковать машины правильно и не препятствовать проезду экстренных служб.

Напомним, что узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112, в приложении «112 МО» или на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.