В Подмосковье за неделю эвакуировали почти 4 тыс. авто

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,8 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, это на 211 автомобилей меньше в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений выявили в Ленинском округе, Химках, Мытищах, Балашихе и Люберцах. Водителей Подмосковья призвали не нарушать правила парковки, чтобы не мешать проезду экстренных служб и других участников дорожного движения.

Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112, в приложении 112 МО или на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.