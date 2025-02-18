В Подмосковье за неделю нарушения при использовании газового оборудования выявили в 88 квартирах

В 88 квартирах Подмосковья восстановили газоснабжение после устранения нарушений

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Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]

В Подмосковье за прошлую неделю нарушения при использовании газового оборудования выявили в 88 квартирах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Техобслуживание в жилых домах провели специалисты АО «Мособлгаз». В числе выявленных нарушений — самовольная замена оборудования, повреждение газопровода, отсутствие доступа в квартиры для проведения техобслуживания.

После устранения выявленных нарушений в указанных квартир в полном объеме восстановили подачу газа.

«С целью обеспечения безопасности и предотвращения возможных инцидентов жителям рекомендуем внимательнее относиться к состоянию своего газового оборудования и своевременно сообщать о любых неполадках», - призвали в министерстве.

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