В Подмосковье за неделю нарушения при использовании газового оборудования выявили в 88 квартирах
В 88 квартирах Подмосковья восстановили газоснабжение после устранения нарушений
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье за прошлую неделю нарушения при использовании газового оборудования выявили в 88 квартирах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Техобслуживание в жилых домах провели специалисты АО «Мособлгаз». В числе выявленных нарушений — самовольная замена оборудования, повреждение газопровода, отсутствие доступа в квартиры для проведения техобслуживания.
После устранения выявленных нарушений в указанных квартир в полном объеме восстановили подачу газа.
«С целью обеспечения безопасности и предотвращения возможных инцидентов жителям рекомендуем внимательнее относиться к состоянию своего газового оборудования и своевременно сообщать о любых неполадках», - призвали в министерстве.