В Подмосковье за неделю нелегальных перевозчиков строительного мусора оштрафовали на 2,5 млн руб.
За неделю в Подмосковье выявили 36 нарушений перевозки стройотходов
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За неделю в Подмосковье нарушителям перевозки строительного мусора выписали штрафы на 2,5 млн руб. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
За указанный период в регионе были выявлены 36 нелегальных перевозчиков строительных отходов. Наибольшее число нарушений зафиксировали в Лыткарино, Красногорске и Химках.
Число нарушений, выявленных в этой сфере за указанный период, в полтора раза меньше, чем неделей ранее.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал донести до жителей информацию об установленных правилах вывоза крупногабаритных отходов.