В Подмосковье за неделю очистили от снега более 15 тысяч территорий

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье на минувшей неделе от снега было очищено более 15 тысяч территорий, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Так, в период с 8 декабря была проведена ручная уборка снега на 14 771 территории», - говорится в сообщении ведомства.

К примеру, в Лыткарино в порядок привели 99 территорий, а в ЗАТО Восход — пять.

В рамках уборки особое внимание уделяют участкам возле входов в жилые дома, тротуарам и проездам. Также территории обрабатывают реагентами.