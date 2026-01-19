Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье за неделю поступило более 100 обращений о неправильной парковке у контейнерных площадок. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, жители региона с помощью приложения «Народный инспектор» отправили 115 обращений о том, что автомобили припаркованы у контейнерных площадок и мешают работе мусоровозов.

Больше всего нарушений выявили в Одинцово, Химках и Дмитрове — 23, 16 и 13 случаев соответственно.

