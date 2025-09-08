В Подмосковье за неделю провели более 1,3 тыс. патрулирований в лесах

В подмосковных лесах за неделю провели свыше 1,3 тыс. патрулирований. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области. В рейдах принимали участие сотрудники лесной охраны, полиции, ГУ МЧС России по Московской области.

Больше всего патрулирований провели в Егорьевском лесничестве — 107. Также в лидерах Истринское и Шатурское лесничества, где провели по 93 патрулирования.

В целом по итогам недели в лесах выявили 28 нарушений. Пять нарушений были связаны с нарушением правил пожарной безопасности в лесах. Было составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Подольске скоро завершится благоустройство лесопарка «Дубрава».