В Подмосковье за неделю выставили на торги 151 новый объект. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Среди них земельные участки в аренду и в собственность, нежилые помещения в аренду и на продажу, а также здание с земельным участком и объект водопользования», — говорится в сообщении ведомства.

К примеру, в Можайске можно купить участок площадью почти 10 соток для строительства частного дома. Он расположен в деревне Вишенки. Стартовая цена составляет 324,9 тыс. рублей.

В Воскресенске можно арендовать участок для ведения личного подсобного хозяйства. Он находится в селе Конобеево. Его площадь составляет около 17 соток. Начальная цена — 204,1 тыс. рублей в год.

